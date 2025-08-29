Агентство США по международному развитию USAID официально находится в режиме закрытия.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети Х.

При этом он сообщает о назначении нового куратора этого процесса.

"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. И с передачей небольшого набора основных программ в Госдепартамент, USAID официально находится в режиме закрытия. Расс Воут теперь у руля, чтобы контролировать закрытие агентства, которое давно сошло с рельсов", - написал Рубио.

Ранее мы писали о том, что с 1 июля USAID официально прекратило администрирование программ иностранной помощи.

Напомним, зимой, после прихода к власти Дональда Трампа, все проекты USAID были временно заморожены после решения республиканца начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

