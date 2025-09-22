Шоу американского телеведущего и комика Джимми Киммела вернётся в эфир во вторник.

Об этом заявила компания Disney, которая владеет телеканалом ABC, сообщил CBS.

"В прошлую среду мы приняли решение приостановить показ шоу, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент. Мы приняли это решение, поскольку посчитали некоторые комментарии несвоевременными и, следовательно, бестактными. Последние дни мы провели в обстоятельных беседах с Джимми, и после этих бесед мы пришли к решению возобновить показ во вторник", – заявила компания Disney.

Ранее телеведущего отстранили от работы, а его шоу "Jimmy Kimmel Live!" сняли с эфира "на неопределённый срок". Это произошло из-за шутки Киммела в адрес президента США Дональда Трампа и его поведения на фоне убийства Чарли Кирка. Телеведущий заявил, что представителей MAGA "стараются извлечь выгоду" из смерти Кирка.

После этого, как заявляется, Disney понёс убытки почти в 4 миллиарда долларов, а 400 представителей Голливуда подписали письмо в защиту Киммела. Они заявили, что попытки оказать давление на деятелей искусств "подрывают понятие жизни в свободной стране".

Напомним, западная пресса писала, что смерть Чарли Кирка стала отправной точкой новой политической кампании президента США Дональда Трампа. Под управлением республиканцев Белый дом стремится использовать общественное возмущение убийством молодого консерватора для ужесточения контроля и давления на оппонентов.

О том, что значит убийство американского активиста Чарли Кирка, мы писали в отдельном материале.