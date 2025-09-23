Польша в ночь на четверг, 24 сентября откроет границу с Беларусью, которую закрыли накануне российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

Об этом сообщает в Х канцелярия польского премьер-министра.

"Премьер-министр Дональд Туск перед встречей советом министров заявил: "Мы приняли решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Беларусью. Министр внутренних дел Марчин Кервинский сегодня издаст соответствующий приказ. Движение транспорта возобновится в полночь со среды на четверг", - сказано в публикации.

Между тем на границе между Польшей и Беларусью за две недели, пока она была закрытой, скопилось более 130 китайских поездов с товарами на миллиарды евро, о чем сообщает китайское агентство Yicai. Составы застряли в Бресте.

Все застрявшие грузовые поезда были отправлены после 12 сентября.

Из-за действий Польши многие компании принялись искать альтернативные маршруты отправки грузов: они направляют поезда через Санкт-Петербург и дальше по морю либо по южному маршруту через Казахстан, Азербайджан, Грузию или Турцию.

Мы уже писали, что Польша является важным регионом для торгового сообщения между Китаем и ЕС.

Ранее мы сообщали, что Польша полностью закрыла границу с Беларусью 12 сентября в связи с началом белорусско-российских военных учений.