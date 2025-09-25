Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в этом году, понизив его с 3,3% до 2,5%.

Об этом говорится в опубликованном сегодня на сайте банка отчете.

"Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 2,5% в 2025 году на фоне высокой неопределённости, связанной с войной России против страны", – отметили в ЕБРР.

Дефицит бюджета в этом году может достичь 22% ВВП.

В отчете названы следующие причины изменения прогноза: продолжающаяся война, повреждение энергосистемы, низкий экспорт, а также дефицит рабочей силы из-за мобилизации и эмиграции.

По данным ЕБРР, в первом квартале 2025 года реальный ВВП страны вырос на 0,9% в годовом исчислении благодаря потреблению и инвестициям в критически важную инфраструктуру.

На следующий год прогноз банка пока остался без изменений - на уровне 5% при условии окончания войны с Россией. Банк ожидает восстановления экономики и инвестиций в реконструкцию. То есть если война в следующем году не закончится, то и этот прогноз ухудшат.

Ранее летом украинский Нацбанк предсказал рост инфляции и ухудшил прогноз о ней.

Между тем в Верховной Раде рассчитали, что на послевоенное восстановление Украины потребуется 520 миллиардов долларов - это почти три ВВП.