В Сети обсуждают криминальный триллер "Глаза змеи" 1998 года с Николасом Кейджем в главной роли. В нем изображена сцена, которая буквально повторилась почти 30 лет спустя, в момент убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

По сюжету, 10 сентября герой Кейджа по имени Рик Санторо отправляется смотреть боксерский бой в казино Атлантик-Сити, в котором принимал участие боксер Тайлер по прозвищу Палач.

Во время боя прямо рядом с Кейджем выстрелом в шею убивают политика Чарли Кирклэнда. Стрелком оказался человек по имени Линкольн Тайлер.

Таким образом, в фильме и жизни совпадают:

дата убийства - оба произошли 10 сентября;

имена и занятие жертв - политик Чарльз Киркленд в фильме и политик Чарли Кирк в жизни;

способ убийства - выстрел в шею;

имена убийц - в фильме это Линкольн Тайлер (к тому же в присутствии боксера Тайлера Палача), в реальности - Тайлер Робинсон.

Отметим, что картина "Глаза змеи" не имела большого успеха, но теперь ее расценивают как пророческую и активно пересматривают.

Ранее мы писали, что 10 сентября в США совершено покушение на сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка.

В Axios писали, что убийца Кирка мог пойти на преступление из симпатии к соседу-трансгендеру.