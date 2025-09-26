Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала снимок с первой леди США Меланией Трамп.

Совместное фото появилось в телеграм-канале Зеленской.

"Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства", – сказано в подписи к публикации.

Зеленская поблагодарила Меланию за поддержку Украины, "особенно за внимание к детям" и "за письмо-призыв к Путину о мире для детей". Супруга украинского лидера также выразила надежду на дальнейшее содействие первой леди США в защите детей.

Ранее стало известно, что Зеленская поговорила с Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН после информации о нескольких отказах от встречи.

Война в Украине продолжается 1310-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 25 сентября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продолжили наступательные действия в Днепропетровской области у границы с Запорожской. В этом районе противник захватил посёлки Новоивановку и Новониколаевку, а также продвинулся в их окрестностях. ВСУ провели массированную атаку на Новороссийск – как с воздуха, так и безэкипажными катерами с моря.

