В украинском сегменте соцсетей разразился скандал из-за интервью банкира Сергея Тигипко, владеющего группой ТАС и частично "Монобанком".

Бизнесмен впервые за долгое время дал большое интервью украинскому Forbes, посвященное инвестициям в послевоенную Украину, после чего на журналиста Бориса Давиденко, который общался с Тигипко, обрушились волны критики. Причина всплеска возмущения - работа банкира в прошлом вице-премьером во времена президентства Виктора Януковича и руководство его предвыборным штабом, а также его третий номер в предвыборном списке "Партии регионов".

После Майдана Тигипко участвовал в президентских и парламентских выборах 2014 года, но его партия не преодолела проходной барьер. Тигипко ушел из политики, сосредоточился на бизнесе и с тех пор в публичном пространстве особо не появлялся.

Автора интервью и главреда издания Давиденко начали обвинять в непатриотичности. Ему писали, что рекламировать Тигипко аморально и что как публичная личность банкир "не имеет права на существование".

В ответ на претензии Борис Давиденко написал, что к большинству богатых людей Украины есть те или иные претензии идеологического и коррупционного характера, поскольку они вели свой бизнес при любой власти и так или иначе были с ней связаны.

"С другой стороны, компании этих людей создают львиную долю "негосударственного" ВВП и обеспечивают работой миллионы украинцев, а товарами и услугами — десятки миллионов", - заявил Давиденко.

Его поддержали некоторые другие блогеры и бизнесмены. Они упрекнули критиков интервью в том, что те демонизируют украинских бизнесменов, чем подрывают послевоенные инвестиции в украинскую экономику.

Между тем скандал вокруг этого интервью довольно показателен с точки зрения происходящих в стране процессов. При желании в нем можно увидеть много частных аспектов: личные обиды, заказ конкурентов, которые уже давно пытаются подвести Тигипко под санкции СНБО, и просто "классовую ненависть". Однако есть один важный идеологический момент, который не связан с конъюнктурой и может иметь далеко идущие последствия.



Большинство крупнейших украинских бизнесменов, владеющих основными активами, - это люди, которые удерживают командные высоты в экономике уже на протяжении последних 20-25 лет, несмотря на все политические потрясения и перемены. Ни выборы с чередованием президентов, ни майданы не приводили к масштабному переделу собственности. К частичному – да. Но к радикальному - нет. Крупный бизнес оставался "при своих", быстро передоговариваясь с любой новой властью.



Однако полномасштабная война для этой "формулы стабильности" стала большим испытанием. Сел в тюрьму Игорь Коломойский, национализированы многие его активы. Отобрали часть облгазов у Дмитрия Фирташа. Большие проблемы у Константина Жеваго.



В целом бизнес стал испытывать куда более мощное давление со стороны госструктур. Госаппарат впервые стал доминирующей силой, снизив до минимума политическое влияние тех, кого раньше называли олигархами.



Но большинство крупнейших предпринимателей сохранили свои позиции, хотя и вынуждены учитывать изменившиеся условия, находя точки соприкосновения с властями, активно помогая фронту, финансируя целые подразделения ВСУ и Нацгвардии.



Однако ситуация в стране очень быстро меняется. И на горизонте для крупного украинского бизнеса возникает еще одна, потенциально очень серьезная угроза, состоящая из двух элементов, которые в перспективе могут друг друга дополнить.

Первый элемент – намерения крупных западных компаний после завершения войны зайти в Украину. В наиболее прямой и циничной форме об этом говорит президент США Дональд Трамп, который заставил Киев подписать ресурсную сделку, дающую американским компаниям право "первой ночи" в освоении месторождений, чтобы вернуть все потраченные Америкой на помощь Украине деньги. Но вряд ли захотят остаться в стороне и европейские компании.



А так как значительная часть привлекательных активов (месторождения, энергетика, объекты инфраструктуры) уже находятся в руках украинского крупного бизнеса, для последнего возникает угроза, что эти активы попытаются у него отобрать. Тем более что в последние годы уже активно отрабатывается механизм изъятия активов через санкции СНБО.

Второй элемент проявился в скандале с Тигипко. В Украине с 2014 года сформировалась определенная среда, которая представляет собой микс представителей организаций, живущих на западные гранты, и близких к ним СМИ, националистов и политически активных военных, которых раньше было принято называть комбатами. Они считают себя новой, "настоящей" элитой страны. Соответственно, "старую" элиту, которая сформировалась в последние десятилетия, они элитой не признают. Нынешнюю войну они воспринимают как уникальный шанс на полную перезагрузку государства. И в этой концепции прежние элиты в "новой Украине" не должны сохранить ни власть, ни собственность, которые должны перейти к "настоящим патриотам".

Собственно говоря, претензии, которые высказывались в отношении Тигипко (должность министра при Януковиче, руководство "Партией регионов", участие в прежней коррумпированной системе), можно предъявить ко всему украинскому крупному бизнесу, который всегда дружил с властью. И к Ринату Ахметову, который был нардепом и одним из главных спонсоров "Партии регионов", а также "Оппозиционного блока", и к Петру Порошенко как министру при Януковиче, и к зятю экс-президента Виктору Пинчуку, и к бывшему нардепу от "Партии регионов" Александру Гереге, и ко многим другим.



Причем Тигипко имел определенные заслуги перед Майданом: сыграл большую роль в потере Януковичем большинства в Верховной Раде в феврале 2014 года. Да и в последние 10 лет вообще он никак в политике не участвовал. Тем не менее его фактически заклеймили как врага народа.



Чего уж тогда говорить о других...



К описанной выше среде у крупного бизнеса всегда было снисходительное отношение. Тем более что многие ее представители годами кормились (да и до сих пор кормятся) с рук олигархата. Однако события лета этого года показали, что она уже имеет определенную политическую субъектность и пользуется поддержкой европейцев.



Что еще более важно, активность этой среды может срезонировать с намерениями западных корпораций осваивать украинский рынок, фактически дав идеологическое обоснование для отъема активов у "неправильного" бизнеса. Особенно если эта среда возьмет под контроль силовые структуры и суды, к чему она прикладывает сейчас большие усилия.



И такая угроза является вполне реальной. Поэтому крупным украинским предпринимателям стоит уже сейчас задуматься, каким образом ее можно минимизировать - и экономически, и юридически, и, конечно же, политически.