В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа. Ограничение будет длиться 20 часов подряд.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

"Начиная с 6 октября, комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской общин", – написал Филашкин.

По его словам, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской общины, в Малиновке и Тихоновке Николаевской общины, а также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольской.

Отмечается, что все эти территории находятся в 10-километровой зоне от фронта и находятся под постоянными обстрелами.

Ранее мы писали, что в Харькове и области уменьшили длительность комендантского часа. С 17 августа он длится с 00:00 до 05:00.

Война в Украине идет 1317-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 2 октября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 1 октября российские войска продвинулись на двух участках в Днепропетровской области, а также южнее, в Запорожской. Накануне армия РФ закрепилась на подступах к Северску Донецкой области. Кроме того, военные сообщили о тяжелой для ВСУ ситуации на купянском направлении в Харьковской области.

