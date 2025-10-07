Во Львове демонтировали мемориальную доску в честь известного советского режиссера и сценариста Ларисы Шепитько, трагически погибшей в аварии в 41 год. Доску сняли со здания школы, в которой училась знаменитость.

Судя по фото, доску сорвали со стены с мясом - то есть со штукатуркой.

"Работы проведены 30 сентября с учетом многочисленных публичных обращений к рабочей группе рассмотреть предложения по переименованию названных российскими деятелями улиц. После демонтажа доску перенесут на территорию Мемориального музея тоталитарных режимов "Территория террора", - заявили местные власти.

Официальной причиной демонтажа они назвали "несоответствие критериям для чествования, связанное с принадлежностью деятеля к советскому культурному пространству".

Археолог Николай Бандривский считает это решение "рагульством".

"Да, Лариса Шепитько была советским кинорежиссером. А какой еще она могла быть в то время?.. Ее фильмы почти не допускали на советский экран, потому что они были слишком европейскими. То, что она создала, - это достояние всего мира, а не только Украины. Это же каким надо быть відбитим галицьким хрунем, чтобы так не знать и не уважать украинскую культуру и дать приказ об уничтожении этой мемориальной доски!" - написал Бандривский в Фейсбуке.

Шепитько родилась в Артемовске (ныне Бахмут), училась во Львове, а затем уехала в Москву. В качестве режиссера она сняла фильмы "Зной!, "Крылья", "Восхождение" и другие, также Шепитько написала сценарии картин "Белорусский вокзал" (черновой вариант), "Ты и я", "Прощание".

Стена школы до и после демонтажа

В мае во Львове эксгумировали захоронения советских солдат и убрали колонны на Холме Славы.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки на пленных украинских военных.