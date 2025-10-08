Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что в Израиле её и других активистов пытали в тюрьме после похищения.

Информация была озвучена на пресс-конференции после депортации Тунберг, передаёт международное информационное агентство Reuters.

По словам Тунберг, ей не давали чистой воды, а её попутчики были лишены жизненно важных лекарств. Экоактивистка не стала сообщать другие подробности своего пребывания в Израиле.

"Лично я не хочу рассказывать о том, чему меня подвергли, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и гласило: "Грету пытали", ведь это не наша история", – сказала Тунберг, добавив, что то, что довелось пережить ей, "меркнет по сравнению с испытаниями людей в Газе".

В ответ на слова Тунберг МИД Израиля заявил, что "всем задержанным был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам; им не было отказано в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены".

На днях Грета Тунберг уже рассказывала о жестоком обращении с ней в израильской тюрьме.

А пропалестинские активисты сообщали подробности ее задержания во время морского похода в сектор Газы. По их словам, молодую активистку израильские силовики "тащили за волосы и выставили как трофей".