В районе села Русин Яр под Константиновкой в Донецкой области взорван аммиакопровод "Тольятти-Одесса", из-за чего произошел выброс аммиака.

Об этом заявляет минобороны РФ и публикует видео масштабного задымления.

МО РФ утверждает, что подрыв провели ВСУ "в целях снижения темпов наступления" российских войск.

Украина этого не подтверждала.

В то же время местные телеграм-каналы сегодня писали, что запах аммиака ощущался в Дружковке.

Напомним, в 2023 году в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела был поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация.

В Минобороны РФ обвинили Украину в подрыве аммиакопровода под Купянском. Москва заявила, что это якобы сделали украинские диверсанты. Украинские же власти сообщили, что подрыв произошел из-за обстрела РФ.

