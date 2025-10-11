Депутат Верховноц Рады Роман Костенко считает, что россияне хотят полностью вывести из строя железнодорожную инфраструктуру Украины.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире общественно-политического ток-шоу "Говорить Великий Львiв", передают украинские телеграм-каналы.

По мнению нардепа, цель противника – полностью железнодорожное сообщение и для Украины в этом плане "есть риски".

Ранее председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что "враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями".

Война в Украине продолжается 1325-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе деревень Новосёловки и Сичневого (Январского). Противник также получил продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой – у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

