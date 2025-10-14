Утром на севере Италии в фермерском доме во время выселения должников произошел взрыв газа. Погибли трое полицейских, еще 15 человек получили ранения.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел в Кастель-д’Аццано вблизи Вероны. Отмечается, что взрыв прогремел во время операции по выселению с участием полиции и пожарных. Три человека наполнили фермерский дом газом, чтобы противостоять выселению после изъятия дома за давние долги.

Погибшие были членами специальной военизированной группы, направленной для эвакуации. Местные власти сообщили, что в момент взрыва на месте находились аварийные службы, в результате чего пострадали очень многие, в том числе военнослужащие, полицейские и пожарные.

Ранее мы рассказывали, что зимой в Чехии от взрыва газа в ресторане погибли шесть человек.

А прошлым летом в Черкасской области из-за взрыва бытового газа в квартире погибли три человека.

