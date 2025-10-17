Ни Украина, ни Россия не хотят завершать войну и достигать мирного соглашения.

Такое заявление в интервью Newsmax сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Как бы энергичная дипломатия президента США ни помогала людям собраться с духом, в конечном итоге должны быть обе стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу (а мы продолжим ее делать), россияне и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить сделку", — сказал Вэнс.

По его мнению, урегулирование все еще возможно, но для этого потребуется "гораздо больше работы".

Вэнс добавил, что Москва преувеличивает свои успехи на фронте, что затруднило достижение соглашения в последние несколько месяцев, хотя определенный прогресс все же наблюдается.

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий: россияне склонны думать, что они действуют на поле боя лучше, чем есть на самом деле", — сказал он.

На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Киев готовится воевать с Россией еще три года.

Между тем власти Украины при поддержке европейских партнеров и американских "ястребов" пытаются максимально вовлечь Трампа в войну с Россией.