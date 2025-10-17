Португалец Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes
Португальский футболист Криштиану Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом года.
Об этом сообщает издание Forbes.
По оценкам издания, за 2025 год Криштиану заработал 280 миллионов долларов, из которых 230 млн — это зарплата и бонусы за выступление на поле, а еще 50 млн — рекламные контракты.
Отметим, что в прошлом году португалец также возглавил рейтинг.
Вторую позицию в списке Forbes занял аргентинец Лионель Месси, играющий в "Интер Майами", с заработком 130 миллионов долларов, из которых около 70 миллионов пришлось на рекламные контракты с брендами. Столь значительный разрыв в доходах между первым и вторым местом рейтинга стал максимальным за всю историю составления подобных рейтингов.
Замыкает тройку лидеров француз Карим Бензема, представляющий другой саудовский клуб "Аль-Иттихад", чьи доходы достигли 104 миллионов долларов.
Напомним, недавно СМИ писали, что Роналду стал первым футболистом в мире, чье состояние превысило миллиард долларов.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым в мире, кто набрал более 600 миллионов подписчиков в Instagram.