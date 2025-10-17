Португальский футболист Криштиану Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом года.

Об этом сообщает издание Forbes.

По оценкам издания, за 2025 год Криштиану заработал 280 миллионов долларов, из которых 230 млн — это зарплата и бонусы за выступление на поле, а еще 50 млн — рекламные контракты.

Отметим, что в прошлом году португалец также возглавил рейтинг.

Вторую позицию в списке Forbes занял аргентинец Лионель Месси, играющий в "Интер Майами", с заработком 130 миллионов долларов, из которых около 70 миллионов пришлось на рекламные контракты с брендами. Столь значительный разрыв в доходах между первым и вторым местом рейтинга стал максимальным за всю историю составления подобных рейтингов.

Замыкает тройку лидеров француз Карим Бензема, представляющий другой саудовский клуб "Аль-Иттихад", чьи доходы достигли 104 миллионов долларов.

Напомним, недавно СМИ писали, что Роналду стал первым футболистом в мире, чье состояние превысило миллиард долларов.

