В Санкт-Петербурге на 18-летнюю уличную певицу составили протоколы после исполнения песен "иноагентов" Монеточки и Noize MC.

Об этом сообщают российские паблики.

По их данным, на вокалистку уличной группы "Стоптайм" Диану Логинову (Наоко) составили два админпротокола по статье о "дискредитации армии".

Это произошло после публикации в социальных сетях роликов, где она исполняла песни Монеточки "Ты - солдат" и Noize MC "Светлая полоса".

Логинова учится в музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Ранее ее, а также барабанщика группы арестовали на 13 суток за уличный концерт с исполнением песен "иноагентов" у станции метро "Площадь Восстания" в центре Санкт-Петербурга.

Согласно российским законам, "повторная дискредитация армии" в течение года может автоматически вести за собой уголовное дело с наказанием до 5 лет тюрьмы.

В свою очередь певица Монеточка назвала людей, которые публично исполняют ее песни в России героями, но призвала ставить на первое место безопасность.

"Я не хочу, чтобы кто-то из вас стал жертвой этого жестокого, несправедливого времени", - заявила Монеточка.

Напомним, российская оперная певица Мария Максакова-Игенбергс заочно осуждена в Москве на 4,5 года колонии.

Также Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил российского писателя и поэта Дмитрия Быкова к семи годам колонии общего режима за распространенные им фейки об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.