В Соединенных Штатах метеорит разбил лобовое стекло самолета на высоте 11 тысяч метров. В результате происшествия осколки ранили пилота.

Об этом сообщает Business Insider.

Как выяснилось, рейс из Денвера в Лос-Анджелес с 140 пассажирами на борту был вынужден совершить внеплановую посадку в штате Юта.

У воздушного судна Boeing 737 MAX 8 внезапно треснуло многослойное лобовое стекло.

По информации издания, обломки ранили пилота, после чего борт со 140 пассажирами совершил экстренную посадку.

Эксперты подозревают, что повреждение могло быть вызвано электрической неисправностью, однако следы гари и характер разрушения указывают на то, что самолет мог столкнуться с каким-то предметом.

