Верховная Рада назначила Татьяну Бережную министром культуры и вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики. За ее утверждение на должности проголосовали 266 народных депутатов.

Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада".

С 28 июля 2025 года, после появления нового правительства во главе с Юлией Свириденко, должность министра культуры оставалась вакантной. Без малого три месяца обязанности этого министра исполняла Бережная. Министерство культуры было единственным ведомством, которым временно руководил исполняющий обязанности, не имея при этом профильных заместителей.

Также Бережная стала первой за последние шесть лет вице-премьером по гуманитарным вопросам. Как заявила СМИ нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, должности Бережная будет совмещать для лучшей координации всех гуманитарных направлений: культуры, образования, национальной памяти и религиозной политики.

Бережной 36 лет, она родом из городка Рогатин в Ивано-Франковской области. Она окончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия", получив степени бакалавра права и магистра правоведения.

Стажировалась в парламенте Канады как участница канадско-украинской парламентской программы. Проходила обучение в Украинской школе политических студий, Аспен Институте Киев по программе "Ценности и общество", в Киевской школе экономики по направлению "Government Relations (GR)" и в Лондонской школе экономики и политических наук на курсе "Образование для победы Украины".

Более десяти лет работала адвокатом. В 2022 году стала замом Свириденко, которая тогда была министром экономики.

Ранее мы анализировали, зачем летом поменяли Кабмин.