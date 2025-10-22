Бывший сотрудник органов безопасности Сербии поджёг шатёр и устроил стрельбу в лагере сторонников власти "Чациленде" рядом со зданием парламента страны в центре Белграда.

Соответствующие кадры публикуют политические телеграм-каналы.

Сообщается, что 70-летний Владан А. задержан. Президент Сербии Александр Вучич назвал инцидент возле Скупщины "актом терроризма".

Напомним, в Сербии продолжаются массовые протесты оппозиции.

Сторонники президента заявляют, что акции протеста организовываются при поддержке ЕС с целью отстранить от власти Вучича, который не хочет вводить санкции против Москвы и старается придерживаться нейтралитета относительно войны РФ в Украине.

На этом фоне Вучич обвинил зарубежные спецслужбы в попытке госпереворота.

"В цветных революциях всегда нужны 15 процентов населения, которые представляют собой хардкор, готовый поверить в любую ложь и чушь. Они считали меня наркобароном и до сих пор не могут извиниться за эту гнусную ложь", – заявил Вучич.

