Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона, в налоговом реестре записана как мужчина.

Об этом представитель первой леди Тристан Броме расcказал в документальном фильме телеканала BFMTV.

По его словам, недавно Брижит обнаружила что на налоговом сайте Франции её пол указан как мужской, а имя записано как Жан-Мишель.

"Мадам Макрон, как и многие французы, собирается зайти на личную страницу на налоговом сайте. Она подключается и видит в правом верхнем углу, что там написано не "Брижит Макрон", а "Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон", - заявил Броме.

Установлено, что сбой был вызван не технической ошибкой, а внешним вмешательством.

Брижит Макрон в свою очередь подала жалобу через своего адвоката с требованием провести расследование и установить источник этой информации.

Было начато расследование, в процессе которого смогли выявить двух потенциальных лиц, связанных с подменой данных.

Отметим, что с 2017 года активно обсуждается конспирологическая теория, что жена Макрона на самом деле мужчина, совершивший транс-переход.

Эти слухи неоднократно опровергались Брижит и ее супругом Эмануэлем Макроном.