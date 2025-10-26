На президентских выборах в Ирландии победила Кэтрин Коннолли - независимый кандидат, критикующая политику НАТО в отношении России, а также выступающая против наращивания военных расходов Европой.

Она получила 63,4% голосов избирателей против 29,5% у ее единственной соперницы Хизер Хамфрис.

Об этом сообщают западные издания.

Коннолли неоднократно заявляла, что вторжение России в Украину является "незаконным и неприемлемым", но призывала к дипломатическому решению.

"Война - это пятно на человечестве. Мы должны использовать все наши возможности и весь накопленный за годы авторитет, чтобы добиваться дипломатического решения", - заявляла политик.

Коннолли также выступает против милитаризации Европы и роста влияния военно-промышленного комплекса.

"Военно-промышленный комплекс не приносит мира. Миллиарды, которые направляются на его поддержку, уходят за счёт борьбы с бедностью. Это безумие, и мы должны прямо говорить об этом безумии и искать иной путь", - говорила она.

"Мы наращиваем военные расходы по всей Европе... Германия восстанавливает свою экономику через военно-промышленный комплекс. Но война — не решение", - добавляла Коннолли.

Она отмечала "отвратительную роль НАТО" в продвижении к российским границам.

Ранее мы рассказывали, как звезда боевых единоборств Конор Макгрегор собирался биться за пост президента Ирландии.

Напомним, в прошлом году Украина и Ирландия подписали двустороннее соглашение о безопасности.