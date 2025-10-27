Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не прочь баллотироваться в президенты в 2028 году, но, учитывая неконституционность своего третьего срока, считает главными претендентами на эту должность вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио.

Об этом президент США сказал журналистам на борту Air Force One по пути в Японию, сообщает газета Politico.

Представители прессы спросили Трампа о его позиции относительно идеи баллотироваться на третий срок, которую недавно выдвинул бывший стратег Белого дома Стив Беннон.

"Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю", - сказал Трамп, когда его спросили о словах Беннона.

После этого президент США заявил, что "на самом деле не думал об этом" и что "в США есть хорошие люди".

Когда журналисты попросили его назвать имена, он указал на вернувшегося в пресс-кабину госсекретаря Рубио и продолжил: "У нас замечательные люди – мне не нужно вдаваться в подробности. Один стоит прямо здесь".

Также Трамп похвалил вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Очевидно, что Джей Ди отличный. Замечательный вице-президент. Я не уверен, что кто-то будет выдвигаться против этих двоих", – сказал Трамп.

Напомним, весной Трамп говорил, что не собирается идти на третий президентский срок.

Ранее мы писали, что почти половина республиканцев считают вице-президента Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на следующих выборах главы США.

В то же время сын Трампа не исключил участия членов семьи президента в следующих выборах в США.