В Киеве задержали бывшего военного инструктора-иностранца по подозрению в работе на российское ФСБ.

Об этом сообщает СБУ.

Согласно материалам дела, гражданин европейской страны передавал россиянам служебную информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов.

Как установило расследование, в начале 2024 года иностранец с навыками по огневой и тактической подготовке прибыл в Украину, чтобы работать инструктором по мобилизации. Через несколько месяцев он прекратил эту деятельность и "для получения легких заработков начал предлагать свои услуги российским спецслужбам", размещая объявления в разных "прокремлевских интернет-группах". На него вышел сотрудник ФСБ и после вербовки принялся ставить разные задачи.

Мужчина передавал в РФ информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми общался раньше, а также координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где тренировал мобилизованных.

Для подготовки к выполнению следующих заданий россияне прислали ему инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и координаты схрона, из которого он достал пистолет с двумя магазинами. Но контрразведка СБУ вовремя его разоблачила.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

