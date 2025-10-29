Апелляционный суд Парижа отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в экстрадиции подсанкционного бизнесмена Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.

"Суд не может сделать вывод, что сторона запроса экстрадиции способна гарантировать, что Константин Жеваго предстанет перед судом, который обеспечивает фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека", - цитируется в релизе решение суда.

Заявляется, что французский суд не принял доводы Киева по гарантиям обеспечения Жеваго права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, признав, что существуют существенные риски нарушения его фундаментальных прав.

Жеваго хотели экстрадировать по делу о взятке председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Это уже второй отказ французского суда в экстрадиции бизнесмена. В конце марта 2023 года суд в городе Шамбери отклонил запрос ГБР по экстрадиции по уголовному делу о растрате в банке "Финансы и Кредит", которым владел Жеваго.

Напомним, в феврале Зеленский ввёл санкции против Жеваго. Мы писали, что это было связано с желанием власти конфисковать у него месторождения полезных ископаемых. Прежде всего, железорудного Полтавского ГОК - основного актива принадлежащей Жеваго компании Ferrexpo.

Также стоит отметить, что это уже не первый отказ Украине в выдаче граждан по процедуре экстрадиции из-за недоверия европейских судов к украинской системе, а также к соблюдению прав человека в Украине, особенно во время войны.

