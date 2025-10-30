Украине потребуется около 389 миллиардов долларов наличными и вооружением с 2026 по 2029 год, чтобы продолжать противостоять России. Это почти вдвое превышает сумму поддержки Киева со стороны стран Европы с начала российского вторжения.

Об этом сообщает The Economist.

По информации издания, годовой военный бюджет Украины составляет около $65 млрд.

Ещё примерно $73 млрд ежегодно тратится на все остальные госрасходы. Около $90 млрд доходов украинские власти собирают внутри страны, а $50 млрд – дефицит бюджета.

Уточняется, что часть оружия Украина получает в виде безвозмездной помощи: в этом году таким образом она получила примерно $40 млрд. Пока этих средств достаточно, чтобы Украина поддерживала свою оборону, однако военные расходы ежегодно растут примерно на 20 %, хотя и остаются на уровне двух третей от трат России.

При этом общие потребности Украины в оружии будут ежегодно увеличиваться на 5 %. Другие же госрасходы останутся на прежнем уровне, кроме затрат на ремонт разрушенной инфраструктуры и восстановление страны, что составит около $5 млрд в год.

Финансирование придётся продолжать даже в случае окончания войны, поскольку Украине необходимо будет пополнять запасы боеприпасов и содержать постоянную армию для сдерживания президента РФ Владимира Путина.

"Существуют два источника, которые ЕС может использовать для покрытия дефицита: первый – собственный бюджет, второй источник – замороженные в ЕС $163 млрд российских активов", – говорится в публикации.

О том, что финансирование стало главной военной проблемой Украины, мы писали в отдельном материале.

