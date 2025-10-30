В Прикарпатье мужчина душил свою супругу из-за того, что она "слишком много внимания уделяла торту, а не ему".

Об этом сообщают местные издания.

По их информации, в результате инцидента ревности и его последствий, суд выписал мужчине штраф в размере 850 гривен.

Другие детали происшествия остаются не раскрытыми.

