В Киеве с утра вход в ТРЦ Gulliver заблокировали представители Ощадбанка и не пускали некоторых сотрудников в офисы.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, публикуя видео общения желающих попасть в здание с сотрудницей банка.

По ее словам, зайти в ТРЦ могут только "резиденты, которые забирают свои вещи", причем для входа нужно подписать договор с Ощадбанком. Представитель компании добавила, что такая ситуация может продлиться до 7 дней.

Позже Ощадбанк официально подтвердил закрытие ТРЦ Gulliver из-за корпоративного конфликта, подчеркнув временный характер мер, но не указав сроки открытия.

"26 июля государство официально зарегистрировало право собственности на комплекс Gulliver за консорциумом Ощадбанка (80%) и "Укрэксимбанка" (20%). Это стандартная процедура обращения взыскания на залог - предыдущий владелец ООО "ТРИ О" не выполнил своих кредитных обязательств перед банками. Далее была сформирована управленческая команда, возобновлены договоры с коммунальными службами и большинством арендаторов. Уже начали получать арендные платежи", - написала пресс-служба государственного банка.

Она обвинила представителей "ТРИ О" в "системном препятствовании передаче управления комплексом". Поэтому вместе с правоохранителями и военной администрацией было принято решение о временном закрытии ТРЦ.

Весной позапрошлого года мы писали, что директору ТРЦ Gulliver предъявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 146 млн грн.

Собственником ТРЦ был бизнесмен Виктор Полищук, связанный с компанией "ТРИ О" и сетью "Эльдорадо". Он потерял контроль над активом после того, как его компании прекратили обслуживать кредиты государственным банкам во время войны. 26 июля право собственности на комплекс Gulliver фициально зарегистрировали Ощадбанк и "Укрэксимбанк".