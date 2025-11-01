"Отказ от рождения 3+ детей делает смерть военных напрасной". Священник УГКЦ вызвал скандал в Сети
Священник Украинской греко-католической церкви Дмитрий Романенко вызвал скандал в сети своим заявлением о рождаемости.
Он сказал, что отказ украинцев от рождения трех и более детей "делает смерть наших военнослужащих напрасной".
По его словам, нет смысла умирать за свою страну, если в ней "и так будут проживать другие народы".
При этом в комментариях многие украинцы раскритиковали это заявление.
"Фу, какое позорище. Не позорьте УГКЦ", "Как относятся ваши жена и мать к тому что вы воспринимаете женщину как инкубатор для возрождения нации?", - пишут пользователи.
Ранее священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Алексей Филюк из Тернопольской области заявил, что заниматься мобилизацией и работать в ТЦК – это не грех. Перед этим он делал заявление о том, что сдать тестя в ТЦК не является грехом.
Летом священник ПЦУ Ярослав Ясенец связал ракетный удар по Киеву с прошедшим накануне маршем за права ЛГБТ.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.