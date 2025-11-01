Священник Украинской греко-католической церкви Дмитрий Романенко вызвал скандал в сети своим заявлением о рождаемости.

Он сказал, что отказ украинцев от рождения трех и более детей "делает смерть наших военнослужащих напрасной".

По его словам, нет смысла умирать за свою страну, если в ней "и так будут проживать другие народы".

При этом в комментариях многие украинцы раскритиковали это заявление.

"Фу, какое позорище. Не позорьте УГКЦ", "Как относятся ваши жена и мать к тому что вы воспринимаете женщину как инкубатор для возрождения нации?", - пишут пользователи.

Ранее священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Алексей Филюк из Тернопольской области заявил, что заниматься мобилизацией и работать в ТЦК – это не грех. Перед этим он делал заявление о том, что сдать тестя в ТЦК не является грехом.

Летом священник ПЦУ Ярослав Ясенец связал ракетный удар по Киеву с прошедшим накануне маршем за права ЛГБТ.

