Евросоюз не будет вводить обязательный контроль частных переписок в мессенджерах.

Об этом пишут западные СМИ.

Немецкая газета Bild сообщает, что данная инициатива не получила поддержки большинства стран ЕС, включая Германию, Австрию и Нидерланды, которые сочли её угрозой для конфиденциальности.

По данным датского новостного агентства Ritzau, Еврокомиссией было решено сохранить нынешнюю практику: платформы смогут по собственной инициативе выявлять и передавать властям материалы о сексуальном насилии над детьми, без обязательного контроля всех переписок.

Напомним, отменённое предложение Еврокомиссии предусматривало автоматическое сканирование сообщений в WhatsApp, Signal и других приложениях для поиска контента, связанного с детской порнографией. Ранее эту инициативу активно критиковали в Signal и Telegram, обвиняя Брюссель в намерении установить всеобщую слежку за населением.

Так, президент Signal Foundation Мередит Уиттакер раскритиковал планы ЕС открыть доступ ко всем чатами.

Сооснователь Телеграма Павел Дуров закрепил свой пост про "конец свободного интернета".