Мессенджер "Сигнал" раскритиковал планы Европейского Союза о введении тотальной слежки за чатами.

Об этом заявила президент Signal Foundation Мередит Уиттакер.

Она призвала Германию не поддерживать инициативу Евросоюза под названием Chat Control, предусматривая "клиентское сканирование" контента на устройствах пользователей.

По словам Уиттакер, внедрение такого механизма "фактически положит конец праву на частную жизнь в Европе и создаст систему массового надзора".

Она подчеркнула, что сканирование сообщений до или после шифрования уничтожает сам принцип сквозного шифрования и ставит под угрозу безопасность журналистов, правозащитников и обычных граждан.

Signal рассматривает Chat Control как "экзистенциальную угрозу". И, если власти потребуют встроить функцию слежки, компания может покинуть рынок.

Уиттакер призвала немецкое правительство, особенно Минюст, "проявить мудрость и остаться верным своим принципам", чтобы Европа не превратилась в пространство тотального цифрового контроля.

