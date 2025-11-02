Двух северокорейских военнопленных, находящихся в Украине, передадут Южной Корее. Корейцы, попавшие в плен в ходе боев в Курской области в январе этого года, сами попросили о передаче во время съемки документального фильма об участии КНДР в войне в Украине

Об этом сообщает агентство AFP, со ссылкой на южнокорейских правозащитников.

Как известно, разговор с северокорейскими военными прошёл 28 октября в Киеве под контролем украинской стороны.

Интервью координировала южнокорейская правозащитная организация Gyeore-eol Nation United, отметившая, что один из солдат уже ранее обращался с подобной просьбой в феврале.

По оценкам разведок Южной Кореи и Запада, в 2024 году около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть направлены в Украину для поддержки российских войск. Южнокорейская разведка отмечает, что им часто приказывают совершать самоубийства или самоподрывы при угрозе плена.

Ранее спецслужбы Южной Кореи сообщали о примерно 2000 погибших северокорейских военных в ходе боевых действий в Украине.

Напомним, в январе СБУ заявила, что украинские войска в Курской области взяли в плен первых двух северокорейских солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о раненых военных из Северной Кореи, которые умерли в плену ВСУ.