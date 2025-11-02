Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предлагает создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

На встрече лидеров стран Азиатско-тихоокеанского экономического содружества председатель КНР предложил создать организацию, которая бы регулировала деятельность в области искусственного интеллекта, с центром в Шанхае.

"Си Цзиньпин заявил, что всемирная организация по сотрудничеству в области искусственного интеллекта могла бы установить правила управления и усилить взаимодействие, сделав ИИ "общественным благом для международного сообщества", – пишет Reuters.

