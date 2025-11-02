Си Цзиньпин предлагает создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предлагает создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом (ИИ).
Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
На встрече лидеров стран Азиатско-тихоокеанского экономического содружества председатель КНР предложил создать организацию, которая бы регулировала деятельность в области искусственного интеллекта, с центром в Шанхае.
"Си Цзиньпин заявил, что всемирная организация по сотрудничеству в области искусственного интеллекта могла бы установить правила управления и усилить взаимодействие, сделав ИИ "общественным благом для международного сообщества", – пишет Reuters.
