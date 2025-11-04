Соединенные Штаты направили в Совет Безопасности ООН проект о создании международных сил безопасности в секторе Газа.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на полученный документ.

Резолюция предусматривает предоставление США и другим странам-участницам широкого мандата на управление сектором и обеспечение его безопасности до конца 2027 года с возможностью продления.

Международный контингент, согласно документу, должен будет охранять границы с Израилем и Египтом, защищать гражданское население и гуманитарные коридоры, обучать новую палестинскую полицию, разоружать движение ХАМАС, уничтожать его военную инфраструктуру и изымать оружие.

Ранее западные СМИ сообщали, что США хотят, чтобы Турция вошла в состав миротворческих сил в Газе, несмотря на противоположную позицию Израиля.

Напомним, недавно Трамп заявил, что хочет поехать в Газу и пригрозил Израилю последствиями в случае аннексии Западного берега реки Иордан.

