В районе Константиновки под удар дронов попала машина с волонтерами и с журналистами. В том числе там находился корреспондент австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц.

Об этом "Стране" сообщил сам журналист.

По его словам, благодаря тому, что дрон заметили заранее, все люди успели выбежать из машины и жертв удалось избежать.

Однако сам автомобиль более не пригоден к использованию.

Между тем, как сообщил пначальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, вчера во время атаки на Константиновку погиб один человек.

"В городе Константиновка в результате очередной вражеской атаки был нанесен удар с применением FPV- дрона. В результате удара погиб гражданский человек. Повреждено гражданское транспортное средство. Человек, находившийся в автомобиле, получил ранения, несовместимые с жизнью", - заявил чиновник.

Напомним, в 2019 году Вершютцу запретили въезд в украину "из соображений безопасности".

Однако позже СБУ отменила свой запрет на въезд в страну для этого корреспондента.

Подробнее о том, как австрийский журналист оказался в списке “врагов Украины”, мы рассказали в отдельном материале.