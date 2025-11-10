Апелляционный суд Франции удовлетворил запрос прокуратуры и освободил бывшего президента страны Николя Саркози из тюрьмы Санте после трех недель пребывания в ней. 70-летний политик покинет учреждение в Париже уже сегодня.

Об этом сообщает Le Monde.

Согласно решению суда, экс-президент после освобождения должен находиться под судебным контролем, который кроме прочего подразумевает запрет на выезд за пределы Франции. Также суд запретил Саркози контактировать с главой Минюста Франции Жеральдом Дарманеном, который 29 октября посещал знаменитого узника в тюрьме.

Во время заседания суда Саркози, подключившийся по видеосвязи, заявил, что его пребывание в тюрьме оказалось очень тяжёлым и изнурительным.

Напомним, 21 октября Саркози начал отбывать своё наказание в парижской тюрьме Санте. Его приговорили к пяти годам заключения за преступный сговор по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Он стал первым в истории Франции экс-президентом, отправившимся за решетку.

Сразу же после заключения Саркози его адвокаты заявили, что их клиента осудили, "не имея никаких доказательств".

