Спутники зафиксировали между Россией и Северной Кореей строительство моста. Его длина составит почти 5 км, он проходит через реку Туманная.

Об этом сообщает Newsweek.

Со стороны РФ строительство продвинулось примерно на 110 метров в русло реки, у конструкции появились несущие опоры. При этом на стороне КНДР возведены шесть мостовых опор и вырыты фундаменты ещё под две.

Эксперт по Северной Корее Фредерик Шпор в интервью немецкому таблоиду Bild заявил, что автомобильное сообщение с КНДР поможет России снизить риск включения её торговых судов в санкционные списки, ведь часть северокорейских военных грузов будут доставлять по суше. Кроме того, мост затруднит наблюдение за российско-корейским торговым сообщением.

На Западе регулярно пишут о том, что Северная Корея и Россия активно сотрудничают в военной сфере. Так, весной сообщалось, что КНДР поставляет войскам РФ 50% боеприпасов, необходимых ей на фронте в Украине. При этом временами вклад Северной Кореи в оборону РФ достигал 70%.

Сама азиатская страна активно развивает оборонный сектор. В сентябре мы писали, что в КНДР состоялись испытания новых беспилотников, разработанных в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники. Испытаниями лично руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.