В городе Вилково Одесской области исчезли почти все мужчины.

Об этом говорится в репортаже американской газеты The New York Times.

Город Вилково в Одесской области стал "Украиной в миниатюре", где мужчины призывного возраста почти исчезли, поскольку одних отправили в зону боевых действий, а другие скрываются от мобилизации или же сбежали за границу, рассказывает в своем репортаже NYT.

Издание описывает Вилково как захудалый рыболовецкий порт с каналами вместо улиц, в связи с чем его иногда называют "украинской Венецией". Вилково находится рядом с границей с Румынией и Молдовой, но окружено реками, болотами и заграждениями, что делает бегство уклонистов сложным и опасным: многие мужчины смогли пересечь границу, другие погибли или были пойманы.

"Румыния манит и видна прямо за Дунаем, и Молдова совсем рядом, так что побег необычайно заманчив", – сказано в статье.

До полномасштабной войны в Вилково жили почти 8 тысяч человек, к концу 2025-го там остались лишь примерно 5 тысяч, однако точную численность сложно оценить, поскольку многие мужчины прячутся от призыва.

Мужчина по имени Иван рассказал изданию, что его задержали, чтобы забрать в армию, доставили на учебную базу, откуда он сбежал и теперь прячется дома в Вилково. Рассказывая, кто остался в городе, Иван говорит: "Женщины, старики и мужчины, которые стараются не выходить на улицу без необходимости".

Все сотрудники мэрии, кроме главы города, – женщины, рассказал мэр Матвей Иванов.

"Женщины теперь повсюду" в городе, сказал он и добавил: "им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные".

Себя он назвал единственным оставшимся мужчиной "или, по крайней мере, единственным, кого видно".

