Норвегия против использования своего суверенного фонда для гарантий кредита Евросоюза для Украины.

Об этом в интервью изданию NRK сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Норвегия, которая не является членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и также может потенциально принять участие в планах ЕС по кредиту, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

"Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 млрд долларов), но это не вариант", – сказал он.

Глава норвежского Минфина добавил, что решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение Евросоюза о кредите.

Министры финансов стран ЕС в четверг должны обсудить способы предоставления Украине 130-140 млрд евро путем использования замороженных российских активов.

Напомним, Бельгия, где расположена компания Euroclear, которая хранит большую часть российских активов, выступила против идеи использования замороженных средств, опасаясь судебных исков со стороны Москвы.

Ранее западная пресса писала, что Европейская комиссия рассматривает альтернативу репарационному кредиту для Украины. Чиновники изучают возможность покрыть дефицит финансирования Украины за счет средств от общего долга Евросоюза и двусторонних грантов стран сообщества.