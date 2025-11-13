Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что распад его Кабинета министров произошел из-за вопроса финансирования Киева.

Об этом Шольц заявил в интервью газете Die Zeit.

"Я распустил последнее правительство, потому что не было единства по вопросу о примерно 15 млрд евро для финансирования дополнительных мер по Украине и украинцам в Германии", – сообщил экс-канцлер ФРГ.

Напомним, в середине декабря прошлого года Бундестаг выразил вотум недоверия на тот момент канцлеру Олафу Шольцу. Из 733 парламентариев 394 отказали Шольцу в доверии (для вотума недоверия требовался минимум в 367 голосов).

Западные СМИ писали, что рейтинги немецкого канцлера упали из-за поддержки им Украины.

Весной 2024 года у Шольца был самый низкий рейтинг канцлера за всю историю. На фоне множества внутренних проблем Германии, политик избрал стратегию "канцлера мира".

Шольц пытался придерживаться позиции, согласно которой "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть". В рамках этой стратегии Киеву дают ровно столько оружия, чтобы выжить, но не победить.