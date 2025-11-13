США и Украина ведут переговоры о поставках вооружений, которые смогут защитить энергетические объекты. Однако войска России уничтожают поставляемые Украине системы ПВО уже через неделю после передачи.

Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио журналистам после встречи в Канаде глав МИД "Большой семерки".

"Мы ведем с ними переговоры о поставке оборонительного оружия, которое сможет защитить их энергосистему. Я знаю, что мы ведем постоянные технические переговоры о конкретном оборудовании, которое им необходимо. Но в конечном итоге, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, проблема останется. И так было в течение последних двух-трех лет", - сказал Рубио.

Госсекретарь США также добавил, что, по оценке США, Россия сейчас не готова к мирному урегулированию. Он считает, что новая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна привести к конкретным результатам.

Ранее мы приводили другие заявления главы Госдепа об Украине и России на полях встречи в Канаде.

Неделю назад Владимир Зеленский заявил, что ведет переговоры с США о покупке дополнительных комплексов ПВО Patriot.