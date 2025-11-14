Британский журнал The Economist опубликовал традиционную обложку-ребус к ежегодному приложению с прогнозами и аналитикой "Мир накануне 2026 года" (The World Ahead 2026).

Материалы издания уже публикуются на сайте The Economist.

На обложке изображен Владимир Зеленский в традиционной одежде в стиле милитари и с биноклем в руках.

Из других политиков на обложку попали Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Биньямин Нетаньяху.

Одно из центральных мест занимает торс с цифрами 250 - отсылка к годовщине принятия Декларации независимости США, которую, как пишет издание, в стране собираются праздновать с большим размахом на фоне политического раскола элит и общества.

В целом обращает на себя внимание обилие оружия на рисунке: танков, ракет, подлодок, дронов. Журнал прогнозирует напряженность в Западном полушарии, на Ближнем Востоке и вокруг Тайваня, продолжение войны в Судане, которая обещает стать одной из самых кровавых в ХХІ веке, а также уделяет внимание событиям в Украине. При этом его авторы ожидают и дальнейшие торговые войны, которые символизируют скрещенные мечи и боевой торговый контейнеровоз.

В коллаже заметны и таблетки со шприцами. Анонс материалов под названием номера содержит статью "Препараты для похудения: следующее поколение", в которой сказано, что фармгиганты разрабатывают аналоги "Оземпика" и других подобных препаратов для похудения в форме таблеток, что сделает их доступными не только сверхбогатым людям.

Также в выпуске есть материалы, посвященные перспективам роботизации и внедрения искусственного интеллекта.

Присутствует на обложке и тема спорта, что связано с проведением Чемпионата мира по футболу 2026 и зимней Олимпиады.

Весной прошлого года журнал писал о развале либерального международного правопорядка. К слову, эта тема раскрыта и в новом издании.