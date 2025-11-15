В России снимут комедийный сериал про войну с Украиной.

Об этом пишут местные СМИ.

Российские медиа анонсируют многометражку "Обратная сторона медали", как "комедийный сериал про добровольцев", отправившихся воевать в Украину.

Режиссер сериала Олег Фомин заявил, что по сюжету молодые солдаты будут обучаться у опытного бойца с позывным Куба, который не хочет их учить, на этом будут строиться комедийные сюжеты.

Съёмками занимается стриминговый сервис Premier. В сериале снимется известный российский актер Владимир Епифанцев.

Отметим, что "Обратная сторона медали" (reverse side of the medal) это так же название известного Z-паблика. А "Куба" – псевдоним российского исполнителя, написавшего песню "Вставай Донбасс" в 2014 году.

Также следует отметить, что широко известный фильм про российских военных "Зелёный слоник", где Епифанцев сыграл одну из первых своих ролей, принёсших ему популярность, был запрещён в Российской Федерации после начала полномасштабного вторжения в Украину.

