На ещё один фильм о военной операции Украины в Курской области РФ государство потратит 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает издание "Главком".

Заказчиком документалки "Как козаки на Курщину ходили" выступило госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины". Лента должна быть готова до 20 декабря этого года.

В фильме покажут, как планировалась и проходила операция, и почему подразделения ВСУ в итоге покинули территорию РФ. По замыслу авторов, картина должна "поднять боевой дух военных" и показать, что Украина способна вести боевые действия против России на её территории.

В соцсетях уже разгорелась критика по этому поводу.

"Я так понимаю, что денег у нас много", – комментирует событие депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко и добавляет, что не так давно вышел аналогичный фильм в двух частях, выпущенный Генштабом ВСУ.

Издание пишет, что часть бюджетного заказа на фильм выиграли компании, связанные с олигархами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, а также нардепом Григорием Суркисом.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как проходила Курская операция ВСУ.

