В Украине начали запрещать известные западные сериалы и фильмы из-за эпизодических ролей в них российского актера Юрия Колокольникова.

В частности, некоторые стриминговые сервисы по требованию Министерства культуры удалили четвертый сезон "Игры престолов", третий сезон "Белого лотоса", фильмы "Довод" Нолана и "Крейвен-охотник" от Marvel.

В августе Колокольникова с подачи СБУ в Украине внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. При этом о войне в Украине он не высказывался.

По этой причине в августе в Украине не вышел в прокат новый фильм Даррена Аронофски "Поймать с поличным".

Напомним, что фильм "Анора" с российскими актерами в этом году выиграл "Оскар".

Ранее мы писали, что летом МИД и Минкульт возмутились тем, что на Венецианском кинофестивале подняли флаг РФ.

Также после того, как американский режиссер Вуди Аллен принял участие в Московском кинофестивале, во Львове отменили показ его мюзикла "Пули над Бродвеем". МИД назвал появление Аллена "позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины".