Минувшей ночью российские войска осуществили новые удары по энергетике Одесской области. В регионе зафиксированы отключения электричества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В пострадавшем районе развернуты "пункты несокрушимости".

Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание. Россияне разбомбили в том числе солнечную электростанцию.

Местные паблики писали, что удар "Шахедов" был по району Белгород-Днестровского.

В Сумской области враг также нанес удар по жилому сектору. Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар в одном из сел.

Предварительно травмирован 1 человек.

Отмечается, что повреждения и разрушения получил частный сектор и нежилое помещение.

Напомним, прошлой ночью российские беспилотники снова совершили массированную атаку на Днепр. В результате погиб человек, еще один – получил ранения.

Война в Украине идет 1362-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 16 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы приводили мнение известного украинского военного паблика, что украинские военные обречены на смерть и заблокированы в Покровске, потому что командование не дало вовремя приказа на выход. РФ нанесла новые удары по энергетике Одесской области, в регионе зафиксированы отключения электричества.

