В Бразилии установили самую высокую в стране статую Девы Марии. Высота монумента составляет 51 метр.

Об этом сообщают местные СМИ.

Монументальная статуя, посвящённая Богородице под титулом Фатимской, установленная на холме в городе Крату (штат Сеара), возвышается над долиной Карири.

Она входит в число крупнейших статуй Девы Марии в мире и является ключевой частью одноимённого святилища - крупного центра католического паломничества. Выполненная в современном монументальном стиле, скульптура символизирует свет, надежду и защиту и стала значимой культурной и туристической достопримечательностью северо-востока Бразилии.

Для сравнения, знаменитая статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро достигает 30 метров без пьедестала, заметно уступая новому монументу по высоте. Статуя Девы Марии также превосходит по высоте нью-йоркскую Статую Свободы, высота которой составляет 46 метров.

Проект новой статуи Девы Фатимской в Крату стал частью масштабной инициативы местных властей, которые в 2024 году решили полностью заменить старый, 45-метровый монумент. Прежняя статуя утратила прочность и имела видимые дефекты, поэтому было принято решение создать более высокий и выразительный образ.

Для работе пригласили скульптора Ранилсона Виану, известного религиозными проектами. Опираясь на 3D-сканирование старой фигуры и сохранив ключевые традиции фатимской иконографии, он разработал современный монумент.

Открытие новой 51-метровой статуи Девы Фатимской в Крату стало значимым событием, собравшим тысячи паломников и представителей власти.

3 ноября 2025 года прошла торжественная церемония, включавшая благословение монумента и прибытие Мирового Паломнического Изображения Девы Фатимской из Португалии. Мессу возглавил епископ Крату Магнус Энрике Лопес, после чего состоялись музыкальные выступления сестры Келли Патрисии и отца Фабиу де Мело.

На мероприятии присутствовали губернатор Сеары Элману де Фрейтас, мэр Крату и другие официальные лица. Губернатор назвал статую "подарком верующим" и символом надежды для штата. По оценкам, событие привлекло более 40 тысяч человек со всего северо-востока Бразилии.

Напомним, в сентябре напротив здания Конгресса США в Вашингтоне неизвестные установили статую, на которой президент Дональд Трамп держится за руку с финансистом и фигурантом педофильского скандала Джеффри Эпштейном.



Ранее возле Капитолия была установлена золотая статуя Дональда Трампа с биткоином, которая простояла всего один день.