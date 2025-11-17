Началось судебное заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову, подозреваемому в незаконном обогащении в рамках дела близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.

По версии следствия, Чернышов посещал офис, где легализовывали коррупционные деньги.

Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать бывшего вице-премьера и назначить ему залог в 55 млн грн по делу Миндича.

Сам Чернышов при этом отрицает, что так называемый Че Гевара на пленках Национального антикоррупционного бюро Украины - это он.

"Вы не знаете, кто такой Че Гевара"? - спрашивает Чернышов в суде. Ему отвечают: "Наверное, вы".

Далее Чернышов заявляет: "Я – Чернышов. Я отрицаю все, что мы слышали. Мы хотим получить все диалоги, полностью, не вырванные из контекста. Должны сделать их экспертизу, чтобы убедиться, что речь идет о тех, о ком сейчас говорят. С большинством фигурантов, о которых идет речь, я не знаком, не виделся и не знаю их".

Также прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на суде заявил, что Профессор на пленках - это жена Чернышова. Ранее была версия, что это экс-министр энергетики Герман Галущенко.

О том, приведет ли скандал с Миндичем к политическому кризису в Украине, мы писали в отдельном материале.