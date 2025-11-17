Верховная Рада перенесла голосование за бюджет-2026. Оно перенесено на 2 декабря.

Об этом сообщила председатель Бюджетного комитета Рады и народный депутат Роксолана Пидласа.

По ее словам, голосование перенесли на этот день, поскольку продолжаются консультации по двум ключевым темам.

"Было бы идеально это сделать 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря", - заявила она.

Также она отметила, что речь идет о реформе оплаты труда учителей в средних школах и направлении 4% налога на доходы физических лиц. В частности, обсуждение касается того, в какой бюджет они должны зачисляться — в государственный или местный.

Ранее мы писали о том, что проблемы с голосованием по бюджету связаны с "делом Тимура Миндича".

Напомним, в октябре Рада приняла за основу законопроект №14000 о государственном бюджете на следующий год. За решение проголосовали 256 народных депутатов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.