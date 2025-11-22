Антидроновые сетки в Украине не выдерживают первый снег и просто валятся вместе с опорами.

Видео из украинских пабликов перепостила журналистка Юлия Кириенко в своем телеграм-канале.

Сейчас сетки создают ещё больше проблем для логистики, поскольку дороги нужно расчищать от деревьев, которые упали прямо на проезжую часть.

"Как же это бесит - так много всего делается на "отстань", - говорится в сообщении.

Высказывается мнение, что сетки должны быть не рыбацкими, а хотя бы металлическими. Тогда это была бы не одноразовая защита, которая удержит лишь первый дрон, а более серьёзный барьер, и непогоду они выдержали бы гораздо лучше.

Также Кириенко опубликовала видео обрушившихся сетей. В каком направлении были сняты эти кадры, не сообщается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовлена программа "защиты неба Херсона".



Война в Украине идет 1368-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 22 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

