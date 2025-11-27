"Новый элемент протокола". Посольство Украины в Кыргызстане спрятали за экраном в дни визита Путина. Видео
В столице Кыргызстана Бишкеке на время визита главы Кремля Владимира Путина около посольства Украины выставили огромный экран, который скрыл и посольство, и украинский флаг.
Об этом сообщают международные издания.
Таким образом украинский флаг не был виден со стороны президентского дворца, где принимали Путина.
В пресс-службе президента Кыргызстана объяснили это "новыми элементами протокола".
"Это новый протокольный элемент. Экран будет использоваться для демонстрации приветственных материалов и визуального сопровождения протокольных мероприятий", - заявил спикер президента Кыргызстана Аскат Алагозов.
Напомним, сегодня Путин по итогам своего визита в Кыргызстан сделал ряд заявлений об Украине. В частности, касательно территориальных уступок Киева он заявил, что если украинские войска уйдут из "занимаемых территорий", тогда Россия прекратит боевые действия, а если не уйдут, добьется своих целей военным путем.
О том, что сейчас происходит с переговорами вокруг Украины, мы подробно писали в отдельном материале.
