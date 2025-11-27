В столице Кыргызстана Бишкеке на время визита главы Кремля Владимира Путина около посольства Украины выставили огромный экран, который скрыл и посольство, и украинский флаг.

Об этом сообщают международные издания.

Таким образом украинский флаг не был виден со стороны президентского дворца, где принимали Путина.

В пресс-службе президента Кыргызстана объяснили это "новыми элементами протокола".

"Это новый протокольный элемент. Экран будет использоваться для демонстрации приветственных материалов и визуального сопровождения протокольных мероприятий", - заявил спикер президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Напомним, сегодня Путин по итогам своего визита в Кыргызстан сделал ряд заявлений об Украине. В частности, касательно территориальных уступок Киева он заявил, что если украинские войска уйдут из "занимаемых территорий", тогда Россия прекратит боевые действия, а если не уйдут, добьется своих целей военным путем.

О том, что сейчас происходит с переговорами вокруг Украины, мы подробно писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.